A3 nach tödlichem Frontalcrash wieder offen

An diesem Sonntagmorgen fuhr ein Autofahrer gegen 6.30 Uhr auf der A3 Richtung Frankreich in die Baustelle in der Nähe von Berchem. Mit drei Personen an Bord kam das Fahrzeug in der verengten Baustelle aus bisher ungeklärten Gründen auf die gegenüberliegende Fahrspur. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Bus zusammen.

Die vier Insassen des in Frankreich zugelassenen Autos waren eingeklemmt und mussten von den Rettungsdiensten befreit werden. Der Fahrer und der Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Beide waren gerade 18 Jahre alt und kamen aus dem französischen Grenzgebiet. Die beiden anderen Insassen wurden schwer verletzt. Außerdem wurden zwei Passagiere im Bus leicht verletzt.

Die A3 wurde in beide Richtungen gesperrt, ist aber mittlerweile wieder befahrbar.

A3 nach #Verkehrsunfall wieder in beiden Richtungen befahrbar — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 30, 2018

Schwerer #Verkehrsunfall auf der #A3 Höhe Km 3,2. im Bereich der Baustelle. Beide Spuren gesperrt. Autobahn umfahren — Police Luxembourg (@PoliceLux) 30 septembre 2018

(L'essentiel)