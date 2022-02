Betrüger geben sich als Polizeidirektor aus

Seit dem vergangenen Wochenende verschicken Betrüger E-Mails an Privatpersonen, in denen sie sich als Generaldirektor der luxemburgischen Polizei oder als ausländische Polizeibehörden ausgeben. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, sei sie in den vergangenen drei Tagen mehr als 200 Mal diesbezüglich kontaktiert worden.

Die Beamten weisen darauf hin, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt, die nicht dem Vorgehen der Polizei entspricht. Personen, bei denen eine solche Mail eingegangen ist, sollen sie löschen und den darin enthaltenen Aufforderungen nicht Folge leisten.

(L'essentiel )