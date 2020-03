Stau-​​Chaos nach Unfall auf A3

Auf der A3 am Gaspericher Kreuz hat es am Donnerstagabend in Richtung Frankreich gekracht. Zwei Fahrzeuge waren in einen Unfall involviert, durch den der Feierabendverkehr zum Erliegen kam, da Seitenstreifen und Überholspur blockiert waren.

Wie der ACL mitteilt, ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt.

A3 Autoroute de Thionville, Rond-point Gluck Richtung Frontière France Croix de Gasperich

Unfallstelle geräumt #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) March 5, 2020

(L'essentiel)