Frau und Begleiter werden brutal attackiert

Eine Frau und ihre beiden Begleiter sind am Dienstag um 1 Uhr nachts vor einem Restaurant in der rue de l'Eglise in Schouweiler von einer Gruppe von jungen Männern angegriffen worden. Einem der Begleiter wurde eine Flasche gegen den Kopf geschlagen, die Frau herumgeschubst und der andere Mann zu Boden geworfen.

Anschließend flüchteten die fünf Angreifer, welche den Aussagen zur Folge unter Alkoholeinfluss standen, über die Route de Longwy in Richtung Niederkerschen. Die Fahndung nach der Gruppe blieb allerdings erfolglos.

(L'essentiel)