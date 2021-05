Betrunkener flüchtet auf A13 mit Reifenplatzer

Am Montagabend hatten die Polizeibeamten auf der A13 in der Nähe des Tunnels Ehleringen alle Hände voll zu tun, als bei der Sperrung einer Unfallstelle ein weiteres Fahrzeug mit einem Reifenplatzer in die Fahrbahnmauer krachte und mit seinem beschädigten Fahrzeug sofort die Flucht antrat.

Am Kreisverkehr Biff konnten die Beamten den Unfallfahrer schließlich einholen und anhalten. Ein Alkoholtest ergab, dass der Geflüchtete unter deutlichem Alkoholeinfluss stand.

(L'essentiel)