Ladenpersonal stoppt zwei Langfinger in Luxemburg

Eine Frau hat am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Rue Principale in Tetingen in einem Supermarkt Waren im Wert von 500 Euro eingesteckt. Das Ladenpersonal entlarvte die Frau bei ihrer Tat und konnte sie noch vor dem Verlassen des Geschäfts stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie festgenommen und dem Untersuchungsrichter am Donnerstag vorgeführt.

Auch in Luxemburg, in der Avenue de la Gare, war ein Langfinger unterwegs. Ein Mann versuchte gegen 18 Uhr in einem Modegeschäft mehrere Kleidungsstücke mitgehen zu lassen. Nachdem der Mann die Umkleidekabine verlassen hatte, fand das Personal mehrere Diebstahlsicherungen und Preisetiketten vor. Auch hier handelte das Personal schnell. Der Mann konnte noch vor dem Verlassen des Ladens vom Personal aufgehalten werden.

Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass der Mann bereits zwei weitere Male versucht hatte zu stehlen. Auch er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter am Donnerstagmorgen vorgeführt.

