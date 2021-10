Unfall auf A1 forderte zwei Schwerverletzte

Bei dem Unfall am Montag auf der A1 zwischen Wasserbillig und Mertert sind zwei Lkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, fuhr ein Lkw-Fahrer an einem Stauende in das Heck eines Lkws. Beide Insassen des auffahrenden Lkws mussten schwerverletzt geborgen werden.

Die Autobahn musste für den Einsatz des Rettungshubschrauber sowie die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Schwerverletzten wurden nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im ersten Lkw wurde niemand verletzt.

Die Autobahn A1 war aufgrund der Räumungs- und Säuberungsarbeiten zwischen Mertert und Potaschberg bis Dienstagmorgen kurz vor 5 Uhr gesperrt.

