Mehrere Unfälle lähmen A6 im Feierabendverkehr

Mehrere Fahrzeuge sind am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Autobahn A6 in Richtung Gaspericher Kreuz unter anderem an der Ausfahrt Strassen kollidiert. Auch zwei Lastwagen waren in einen Unfall verwickelt, so ein Leser-Reporter.

Der Verkehr auf der Strecke ist aktuell blockiert und es hat sich ein Stau von mehreren Kilometern gebildet. Die Verkehrsteilnehmer müssen die Ausfahrt Strassen/Bridel nehmen.

A6 Autoroute d'Arlon, Frontière Belgique Richtung Croix de Gasperich zwischen Bridel und Helfenterbruck

Unfall, Fahrstreifen blockiert, Stau, gesperrt #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) January 6, 2020

(L'essentiel)