Autofahrer (37) stirbt nach Unfall auf N8

Auf der N8 zwischen Saeul und Bruch ist es am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer mit belgischen Kennzeichen geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Bus zusammen.

Der Wagen schlitterte am Bus vorbei und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Autofahrer, ein 37-jähriger Bewohner von Libramont in Belgien, wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste seitens der Rettungsdienste aus dem Autowrack befreit werden. Für den verunglückten Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Strecke musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt werden. Laut einer Zählung von L'essentiel sind allein in diesem Jahr bereits 23 Menschen auf den Straßen des Großherzogtums ums Leben gekommen.

(L'essentiel)