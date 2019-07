Betrunken klettern – das macht verdächtig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Polizeistreife beobachtet in der Nacht zum Montag in Hollerich wie ein Autofahrer sein Auto abstellt und dann über den Zaun einer Autohandlung steigt. Diese Beobachtung weckt die Instinkte der Beamten. Sie fordern Verstärkung an, denn sie vermuten einen Einbruchsversuch.

Den Rufen der Beamten, er solle stehen bleiben, kommt der Mann nicht nach. Im Gegenteil, er versucht über einen nahegelegenen Parkplatz zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung wird er jedoch von der Polizei gestellt und setzt sich dabei massiv gegen sie zur Wehr. Im Auto des Mannes befindet sich eine weitere Person, die von den Beamten gesucht wurde, Auch sie wird in Gewahrsam genommen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellt sich heraus, dass gegen den Zaunkletterer ein Fahrverbot besteht. Zum Zeitpunkt der Festnahme ist der Mann auch betrunken. Sein Verhalten in Kombination mit seiner starken Alkoholisierung bringen ihm eine Nacht in der Ausnüchterungszelle ein. Der Wagen des Kletterers wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

(lh/L'essentiel)