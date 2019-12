Zwei Frauen sterben bei schwerem Unfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am späten Montagnachmittag hat es zwischen Mexy und Longwy zwischen zwei Autos gekracht. Der Zusammenstoß war so heftig, dass zwei Frauen noch an der Unfallstelle verstarben, wie Le Républicain Lorrain berichtet. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

(L'essentiel)