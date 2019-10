Frau bricht zweimal am selben Tag in Haus ein

Eine Frau war wirklich entschlossen in ein unbewohntes Haus in Bivingen in der Gemeinde Roeser einzubrechen. Den ersten Versuch wagte sie am vergangenen Mittwoch um 5.30 Uhr. Als Nachbarn die Polizei riefen, fand diese die Frau im Haus unter einem Bett.

Nach der erkennungsdienstlichen Erfassung ordente die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe an und entließ die Frau wieder aus dem Gewahrsam. Rund fünf Stunden später wurde wieder ein Einbruch im gleichen Haus gemeldet. Beim Eintreffen staunten die Beamten nicht schlecht, als sich herausstellte, dass es sich wieder um die gleiche Frau handelte. Sie war durch ein zerbrochenes Fenster ins Gebäude gekommen.

Die Staatsanwaltschaft ließ die Wiederholungstäterin in das Gefängnis Schrassig bringen.

(L'essentiel)