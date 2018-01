Gleich drei Fußgänger werden angefahren

Es ist lange dunkel und trüb, die Sicht ist schlecht – Alarmstufe Rot für Fußgänger. Die Luxemburger Polizei vermeldet am Donnerstag gleich drei Unfälle mit Beteiligung von Menschen, die einen Zebrastreifen überquerten.

Gegen 7.40 Uhr erwischte es einen Jugendlichen in Heffingen. Er ging über die Straße an der Kreuzung am Duerf und wurde dabei von einem Auto erfasst. Nach Zeugenaussagen war das Auto mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Dennoch musste das Opfer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie sich herausstellte, war die Beleuchtung des Überwegs zum Zeitpunkt des Unfalls defekt.

Warnung der Polizei

Glück im Unglück hatte auch eine Frau in Schifflingen. Sie stieß ebenfalls gegen 7.40 Uhr in der Rue Denis Netgen mit einem Fahrzeug zusammen. Sie kam unverletzt davon, wurde jedoch vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Heftiger war der Crash zwischen Mensch und Auto in der Luxemburger Rue Edward Streichen. Der Mann wurde bereits vor dem Eintreffen der Polizei mit einem Krankenwagen abtransportiert. Am Fahrzeug entstand ein größerer Sachschaden. Das Gefährt musste abgeschleppt werden.

Die Polizei weist im Hinblick auf die Häufung von Unfällen abermals auf eine besondere Vorsicht im Straßenverkehr hin. Autofahrer sollten an Fußgängerüberwegen extrem wachsam sein und ihre Geschwindigkeit anpassen. Fußgänger sollten vor allem am Morgen und Abend gut sichtbare Kleidung tragen und vor dem Überqueren der Straße mehrmals den Verkehr prüfen.



(L'essentiel)