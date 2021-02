Jugendliche greifen Polizei an – Zeugen gesucht

Die Police Grand-Ducale hat am Sonntag einen Zeugenaufruf veröffentlicht und bittet um Hinweise zu zwei Jugendlichen, die am 22. Dezember gegen 17.30 Uhr in eine Schlägerei mit Polizisten verwickelt waren. Der Vorfall spielte sich im Edmund-Klein-Park in der Hauptstadt ab, nachdem die Gesuchten von der Polizei angehalten wurden.

Wie die Beamten weiter mitteilen, wurde die Auseinandersetzung von mehreren Passanten beobachtet. Eine Frau habe die Szene auch gefilmt.

Mögliche Zeugen können sich an die Polizei Esch/Alzette unter der Nummer 244 50 1000 wenden.

(L'essentiel)