Granate wird bei Recyclinghof abgegeben

Am Mittwochnachmittag war das Minenräumteam der Luxemburger Armee fast eine Stunde lang auf dem Recyclinghof in Schifflingen im Einsatz, um eine von einem Kunden abgegebene «funktionale» Granate zu sichern. Das Objekt explodierte nicht und wurde von den Experten vorsichtig entfernt.

Das Recyclingzentrum des Syndicat Intercommunal à Vocation Écologique (SIVEC) in der Rue de Hedange in Schifflingen bestätigte gegenüber L'essentiel, dass der Standort «vorübergehend geschlossen» war. «Leider ist das etwas, was immer wieder passiert», heißt es von Seiten des Recyclinghofs.

«Bringen Sie keine Granaten oder andere Waffen zum Recyclinghof. Bitte wenden Sie sich an die örtliche Polizei oder SEDAL», erklärt SIVEC in den sozialen Netzwerken.

(nc/L'essentiel)