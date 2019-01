Mit 104 Sachen durch die Ortschaft gebrettert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kurz nach 1 Uhr war die wilde Fahrt vorbei: Ein Autofahrer wurde in der Nacht zum Dienstag auf der Route de Longwy in Bartringen von der Polizei gestoppt. Der Grund: Er war mit 104 Stundenkilometern unterwegs. Mehr als doppelt so schnell wie auf dieser Strecke erlaubt (50 Stundenkilometer).

Der junge Mann war alleine unterwegs und kam laut Polizei aus Richtung Dippach. Alkohol war nicht im Spiel. Der Führerschein wurde eingezogen und ein Protokoll erstellt.

(L'essentiel)