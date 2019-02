Arbeiter bei Sturz von Dach schwer verletzt

Auf einer Baustelle in Schouweiler ist ein Arbeiter am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr von einem Dach zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Nur wenig später rückten die Einsatzkräfte des CIS Dippach gemeinsam mit der Samu Lëtzebuerg, der Polizei und weiteren Einsatzkräften des CISMA (Centre d'Incendie et de Secours Mamer) an.

Der Mann wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)