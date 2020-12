Zoll und Polizei nehmen Heroindealer hoch

Die Drogenabteilung der Kriminalpolizei konnte in enger Zusammenarbeit mit der Anti-Drogen Dienststelle der Zollverwaltung in Esch/Alzette am Dienstag einen Dealer auf frischer Tat beim Drogenverkauf stellen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Mann «schon längere Zeit», wie es im Polizeibericht heißt, mit Drogen gehandelt. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten 42 Gramm Heroin. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Person festgenommen und am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)