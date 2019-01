Fußgängerin kämpft nach Unfall ums Überleben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Gemeinde Reisdorf bei Diekirch war am Samstag gegen 17 Uhr Schauplatz von einem schweren Unfall. Eine Frau, die an einem Zebrastreifen von einem Autofahrer angefahren wurde, erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die großherzogliche Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Opfer überquerte den Fußgängerüberweg auf der Sauerstraße. Der Autofahrer sah die Frau durch die einsetzende Dämmerung zu spät und konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Die Frau wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Der Rettungsdienst begann noch vor Ort mit der Behandlung, bevor die Frau ins Krankenhaus gebracht wurde. Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde eine Untersuchung eingeleitet und das betroffene Fahrzeug beschlagnahmt.

(L'essentiel)