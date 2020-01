Keine Anhalter mitnehmen! Diebe auf der Flucht

Nach einem Einbruch in ein Einkaufszentrum auf dem Kirchberg gegen 3.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fahndet die Police Grand-Ducale am heutigen Donnerstagmorgen nach drei Männern.

Sie waren nach dem Einbruch angeblich zunächst mit dem Auto auf der Autobahn A3 in Richtung Frankreich geflüchtet, bevor sie bei Livingen einen Unfall hatten. Nach Angaben der Polizei haben sie danach den Unfallwagen verlassen und sind «wahrscheinlich verletzt» auf der Flucht. Ersten Ermittlungen nach waren die Männer mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Die Polizei empfiehlt, keine Anhalter mitzunehmen und sich mit Informationen zu den Tätern sofort unter der Telefonnummer 113 zu melden.

