Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 20.20 Uhr ist ein Motorradfahrer in Petingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilt habe sich der Unfall vor der Dienststelle ereignet.

Beim Eintreffen der Polizei sei der Fahrer bereits ärztlich versorgt worden. Die genauen Umstände des Unfalls konnten bislang nicht geklärt werden. Der Fahrer des beteiligten Wagens sei nach Polizeiangaben unverletzt geblieben.

Eine Überprüfung hätte ergeben, dass gegen den Fahrer bereits ein Fahrverbot mit Einschränkungen besteht.

(L'essentiel)