Mann wird beim Findel gleich zweimal verprügelt

In der Nähe eines Flughafen-Hotels kam es am Sonntagmorgen zu einem gewalttätigen Raubüberfall, bei dem zwei Personen einen Mann körperlich angriffen und sein Mobiltelefon klauten. Der Betroffene hatte die zwei Männer am Vorabend flüchtig kennengelernt, wie die Police Grand-Ducale am Montagmorgen mitteilt.

Das Opfer verfolgte die Kriminellen anschließend und holte sie außerhalb des Flughafens ein. Dort wurde er erneut verprügelt. Dann flüchteten die Angreifer.

Der Überfallene wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(L'essentiel)