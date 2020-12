Männer überfallen Frau und lassen sie im Wald zurück

Eine Autofahrerin ist am Samstagabend in Lamadelaine überfallen worden. Als sie gegen Mitternacht durch den Kreisverkehr Lamadelaine fuhr, musste sie bremsen und anhalten, weil ein Mann mitten auf der Straße stand.

Wie die Polizei mitteilt, stieg der Mann in das Auto ein und zwang die Fahrerin, auf einen Parkplatz in Petingen zu fahren. Ohne sich zu wehren, gehorchte das Opfer. Ein weiterer Mann, der dem Auto folgte, kletterte ebenfalls in das Auto und begann, im Auto auf das Opfer einzuschlagen.

Im Wald zurückgelassen

Nach Polizeiangaben fuhren die beiden Männer dann in Richtung der belgischen Grenze, wo sie das Opfer in einem Waldstück zurückließen und mit dem Auto, der Geldbörse und den Wertsachen der Frau davonfuhren. Die Frau fand dennoch den Weg zurück und wurde von einem Lkw-Fahrer zurückgebracht. Trotz einer Fahndung durch die Polizei konnten die Täter bisher nicht gefunden werden.

Die großherzogliche Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie den Fahrer des Lkw, sich unter der Notrufnummer 113 oder bei der Polizeistation in Differdingen (244 53 1000) zu melden.

(mm/L'essentiel)