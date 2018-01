Mann wegen Morddrohungen verhaftet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei musste nach Morddrohungen in Berchem eingreifen. Ein geschiedenes Paar hatte am Montag einen heftigen Streit. Der Mann drohte seinem Partner, der mit seinen Kindern an einer anderen Adresse wohnt.

Nach diesem ersten Streit wurde ein Strafverfahren gegen den Ehemann eingeleitet. Aber das hinderte ihn nicht daran, es wieder zu tun. Das gleiche Szenario wiederholte sich am Dienstag, erklärte die Polizei. Der Mann wurde deshalb verhaftet. Er soll am Mittwochnachmittag einem Untersuchungsrichter vorgelegt werden.

In Luxemburg greift die Polizei jedes Jahr bei etwa fünfzig Morddrohungen innerhalb von Familien ein. Im Jahr 2016 führte sie 789 Interventionen wegen häuslicher Gewalt durch, von denen mehr als ein Drittel Körperverletzung betraf. Frauen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren sind am ehesten Opfer häuslicher Gewalt.

(jd/L’essentiel)