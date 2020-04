Auto kracht in der Nacht in Straßenlaterne

Am Freitagmorgen gegen 1 Uhr sind Anwohner in der Route de Thionville in Hesperingen von einem ungewöhnlichen Geräusch geweckt worden: Ein Auto hatte gerade den Zaun eines Hauses durchbrochen, bevor es gegen eine Straßenlaterne prallte.

Wie die Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel mitteilt, war der Fahrer alleine unterwegs und verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Vor Ort führte die Polizei einen Blutalkoholtest durch. Dieser fiel negativ aus. Der Mann blieb unverletzt, wurde aber zur Kontrolluntersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die bei dem Unfall beschädigte Straßenlaterne drohte indes auf einige Häuser zu stürzen. Aus Sicherheitsgründen wurden darauf Beamte der Gemeinde Alzingen zur Verstärkung hinzugezogen. Diese beseitigten noch in der Nacht den beschädigten Laternenpfahl.

(pp/L'essentiel)