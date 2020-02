Vier Mal schlugen Einbrecher am Samstag zu

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Einbrecher. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte brachen Diebe an vier Orten in Luxemburg in Wohnungen und Häuser ein. Zunächst traf es am Samstagnachmittag ein Wohnhaus in Mondorf, zu dem die Täter sich durch ein Fenster Zutritt verschafften. Am Abend brachen Unbekannte dann in ein Wohnhaus in Bous ein.

Ebenfalls am Abend wurden der Polizei Einbrüche in Wohnungen in Limpertsberg und Hollerich gemeldet. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und weist auf ihre Hinweise zur Einbruchsprävention hin. Auf der Webseite der Polizei (in französischer Sprache) und in einer von der Polizei herausgegebenen Broschüre (auf Deutsch).

(L'essentiel)