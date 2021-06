36-​​Jähriger stirbt nach Streit mit seinem Bruder

Vergangenen Sonntag ist ein 36-jähriger Mann nach einem Streit mit seinem jüngeren Bruder ums Leben gekommen. Dies teilt die Staatsanwaltschaft Diekirch am Montag mit. Sie sei am Sonntagabend gegen 19 Uhr von der großherzoglichen Polizei über den Tod eines Mannes in einer Wohnung in Gösdorf informiert worden.

«Die Rettungskräfte, die kurz zuvor zum Tatort gerufen worden waren, konnten nur noch den Tod des 36-jährigen Mannes feststellen», heißt es in der Mitteilung. Demnach sei dem Tod des Mannes ein Streit mit dessen jüngeren Bruder vorausgegangen. Der 30-Jährige werde von einem Untersuchungsrichter angehört.

Am Montagnachmittag soll zudem eine Autopsie des Opfers durchgeführt werden, um die Umstände der Tragödie zu klären. Die Kriminalpolizei wurde zum Tatort entsandt. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es weiter.

(L'essentiel)