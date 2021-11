Zwei Autos in Esch abgebrannt

Ein Feuer hat am frühen Donnerstagmorgen auf der Place de la Paix in Esch/Alzette zwei Autos zerstört, wie die großherzogliche Polizei mitteilte. Gegen 3.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein geparktes Fahrzeug in Flammen stehe. Kurz darauf griffen die Flammen auf ein zweites, daneben geparktes Auto über.

Bevor es den Feuerwehrleuten gelang, das Feuer einzudämmen, kam es zu mehreren lauten Explosionen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt, die Beamten schlossen Brandstiftung als mögliche Ursache nicht aus.

Alle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Nummer 113 anzurufen.

(L'essentiel)