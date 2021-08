Autofahrer flüchtet nach Crash zu Fuß

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend nach einem Unfall in der Rue de Clausen in Luxemburg-Stadt vom Unfallort zu Fuß geflüchtet. Der Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Wagen in ein parkendes Auto gekracht, wie die Polizei am Montag mitteilt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Nach Zeugenaussagen sei der Unfallverursacher in Richtung Clausen geflohen, eine Fahndung der Beamten verlief bislang ergebnislos. Die Fahrspur in Richtung Findel war durch den Unfall teilweise blockiert.

(L'essentiel)