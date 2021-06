Zoll fängt Auto mit 830.000 Pfund ab

Der französische Zoll hat am 10. Juni aus einem Auto, welches von Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) in Richtung Luxemburg unterwegs war, 832.735 Pfund Sterling (ca. 970.714 Euro) und 3500 Euro in kleinen Stückelungen in Sporttaschen sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft Lille mitteilte. Insgesamt waren 50 Kilogramm an Banknoten an Bord. Das Auto mit deutschem Kennzeichen wurde bei einer Routinekontrolle auf der A2 rausgewunken. Der Fahrer erklärte, dass er aus Boulogne käme und nach Luxemburg fahren würde.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung erklärte die Staatsanwaltschaft von Lille: «Beim Öffnen des Kofferraums waren die Zollbeamten überrascht, drei Sporttaschen voller Geldscheine zu entdecken (...) Die Zählung der Geldscheine dauerte fast 12 Stunden bis etwa 1 Uhr nachts.» Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein gerichtliches Ermittlungsverfahren.

Der Fahrer wurde nach Abschluss der Ermittlungen in Untersuchungshaft genommen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)