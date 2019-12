Zwei Männer schlagen zu und fliehen im Bus

Einer Streife der Police Grand-Ducale wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr eine Schlägerei auf dem hauptstädtischen Boulevard Royal gemeldet. Zwei Schläger attackierten einen Mann, ehe Passanten einschritten und sie von weiteren Aktionen abhielten.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, flüchteten die Angreifer in einem Bus der Linie CN7, den sie an der Haltestelle am Theater wieder verließen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und beschreibt die Täter wie folgt: Einer der Männer hat kurz rasierte Haare, ist 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er sprach Luxemburgisch. Der Zweite hat schwarze, kurze Haare und ist etwa zehn Zentimeter größer. Er sprach am Tatort Französisch. Zweckdienliche Hinweise gehen an die Polizei der Stadt-Luxemburg (Tel.: 24440-4500)

(sw/L'essentiel)