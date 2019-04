Schwerer Unfall – Autofahrer aus Wrack befreit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der N11 hat sich am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer von der Strecke abgekommen und frontal gegen einen Baum am Straßenrand gekracht. Der Fahrer musste von den Rettungskräften mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden. In Begleitung des Notarztes wurden er und sein Beifahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert.

Desweiteren melden die Rettungsdienste, dass sich am Samstagabend gegen 20 Uhr vier Personen auf der N26 bei Nothum verletzt haben. Auch hier kam der Fahrer von der Straße ab. Das Auto landete im Straßengraben. Wie schwer sich die vier Insassen verletzten, ist derzeit nicht bekannt.

(sw/L'essentiel)