Alko-​​Fahrer uriniert an die Polizeidienstelle

Neues Jahr, alte Dummheiten. Wie die Polizei mitteilt, erwischte sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt elf Autofahrer, die deutlich zu viel Alkohol getrunken hatten.

Den ersten erwischten die Beamten gegen 18 Uhr auf der A7, als der Fahrer Richtung Luxemburg unterwegs war. Er hatte keine gültigen Papiere dabei. Wenig später krachte ein Betrunkener in der Hauptstadt mit seinem Gefährt in einen anderen Wage, mähte anschließend noch ein paar Masten um und beendete seine Spritztour schließlich an einem Baum. Als er zur Dienstelle gebracht wurde, urinierte er noch fix an die Polizeiwache.

Späte Reue

Auch in Düdelingen kollidierte ein Fahrer gegen Mitternacht mit einem anderen Wagen und einem Verkehrsschild. Zunächst trat er aber die Flucht an. Später erschien er aber doch auf der Dienstelle. Er kam immerhin zu Fuß. In Remerschen pflügte ein Wagenlenker ebenfalls gegen ein geparktes Auto und suchte das Weite. Später kehrte er zur Unfallstelle zurück. Als Beifahrer. Der Alkoholtest fiel natürlich positiv aus.

Zu weiteren Führerscheinentzügen kam es noch in Petingen, Redingen, Esch, Luxemburg und Mersch.



(jg/L'essentiel)