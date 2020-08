Junge Luxemburgerin wird vermisst

Die 14-jährige Rihana Philipps Hermes wird vermisst. Das teilt die Polizei am Dienstagabend mit. Demnach hat die 14-Jährige am 5. August die elterliche Wohnung in Oberwampach verlassen, um ihren Freund zum Bahnhof zu begleiten. Der bisher letzte Kontakt war ein Telefonat, bei dem das Mädchen versprach, am Wochenende sei sie wieder zuhause. Ab diesem Zeitpunkt fehlt jede Spur von ihr. Die Beamten halten es für möglich, dass Rihana sich in Deutschland aufhält.

Das Mädchen ist ca. 1,65 Meter groß, von normaler Statur und trägt schulterlanges Haar. Über die Kleidung, die das Mädchen im Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, hat die Polizei keine gesicherten Erkenntnisse. Möglicherweise trägt sie eine weiße Basecap.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Sollten Sie Rhiana gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu ihrem Verbleib haben, melden Sie sich bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Ulflingen unter +352 244 87 1000 oder der allgemeinen Notrufnummer 113 entgegen.

(L'essentiel)