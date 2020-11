Lieferwagen rammt Rollstuhl und fährt weiter

Beim Verlassen einer Tankstelle in der Remicher Rue de l'Europe hat ein Lieferwagen am Mittwochnachmittag eine Rollstuhlfahrerin erfasst. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Nach Polizeiangaben war die Frau in ihrem Elektro-Rollstuhl auf dem Bürgersteig unterwegs. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Rollstuhl um die eigene Achse.

Die Frau ist bei dem Unfall unverletzt geblieben. Der Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt fort, ohne nach ihr zu schauen. Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen ihn wegen Unfallflucht.

(L'essentiel)