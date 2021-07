Mann prügelt Freundin ins Krankenhaus

Ein Mann hat am Sonntagmorgen in Esch/Alzette im Streit auf seine Partnerin eingeschlagen und die Frau erheblich im Gesicht verletzt. Er attackierte seine Freundin in der eigenen Wohnung in der Porte de France mit Faustschlägen, wie die Police am Dienstag berichtet. Anschließend habe der mutmaßliche Täter offenbar selbst den Rettungsdienst verständigt. Nach Polizeiangaben meldete der Anrufer eine verletzte Person.

Die Frau wurde von den Sanitätern zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige konnte von den Beamten ermittelt und zur Dienststelle gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft ließ den Mann festnehmen. Ein Untersuchungsrichter erließ am Sonntagnachmittag Haftbefehl gegen den Verdächtigen.

(L'essentiel)