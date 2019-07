Brand im Nachtclub Atelier – Polizei sucht Zeugen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Hinterhof des hauptstädtischen Nachtclubs Atelier ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Montag mit. Gegen 9.15 Uhr wurde den Beamten gemeldet, dass sich in der Rue de Hollerich ein beißender Rauchgeruch ausgebreitet habe.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den Sickerbrand rasch lokalisierten: Eine Holzpalette und ein Bühnenteil waren davon betroffen. Ersten Ermittlungen zufolge, schwelte das Feuer bereits über einen längeren Zeirraum. «Glücklicherweise hatte das Feuer nicht auf die naheliegende Häuser übergegriffen», schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. «Wir hatten an dem Abend zum Glück kein Konzert. Es wurde niemand verletzt», teilte das Atelier mit.

Die Spurensicherung und die Kriminalpolizei wurden sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Weil die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, sucht sie nach eventuellen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten sich bei der Dienstelle Luxemburg zu melden (Tel.: 24440-4500).

(sw/L'essentiel)