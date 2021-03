Polizei verhängt 250 Bußgelder wegen Corona

In der vergangenen Woche hat die Polizei im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen landesweit rund 360 Kontrollen durchgeführt, wobei die Einhaltung der Ausgangssperre, Menschenansammlung sowie die Umsetzung der Maßnahmen in Einkaufzentren im Fokus standen. 250 Strafzettel wurden ausgestellt, in 60 Prozent der Fälle ging es dabei um die Missachtung der Ausgangssperre.

In Clerf lösten die Beamten der Police Grand-Ducale am vergangenen Sonntag eine Privatparty mit sieben Personen auf, am Samstag musste eine Grillfeier mit 15 Teilnehmern am Stausee in Esch/Sauer durch die Polizei beendet werden.

(L'essentiel)