Vierstelliger Betrag aus Geschäft entwendet

Als die Angestellten am Samstagmorgen zur Arbeit kamen, staunten sie nicht schlecht. Die Tür des Ladens in Pommerloch, im Nordwesten des Landes, war in der Nacht von einer oder mehreren Personen aufgebrochen worden.

Aus dem Inneren des Ladens wurde ein «vierstelliger Geldbetrag» entwendet, so die Polizei. Der Bericht enthält keine weiteren Einzelheiten, es wurde eine Untersuchung eingeleitet. Das Knauf Shopping Center befindet sich in Pommerloch.

Außerdem wurde am Samstagabend in Heffingen in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte drangen über einen Balkon in eine Wohnung ein. Auch hier ist eine Untersuchung im Gange.

(L'essentiel)