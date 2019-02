Bauarbeiter verletzt sich in Capellen schwer

Ein Bauarbeiter verletzte sich am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr schwer an seinem Arbeitsplatz in der Rue de Kiem in Capellen. Laut Polizei sei er bei der Arbeit gestürzt, jedoch befinde er sich wohl nicht in Lebensgefahr.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus geflogen.

(L'essentiel)