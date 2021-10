Tunnel Grouft auf der A7 wegen Feuer gesperrt

Gegen 11 Uhr war der Tunnel Grouft aufgrund eines brennenden Autos in beide Richtungen gesperrt worden. Kurz vor Mittag teilte die Polizei mit, dass in Richtung Norden der Verkehr wiederhergestellt und eine Umleitung in Richtung Hauptstadt eingerichtet worden sei.

Die Auffahrt Lorentzweiler bleibt bis Dienstagmorgen, 5 Uhr gesperrt, teilt die Police Grand-Ducale am Nachmittag mit.

A7 Schieren to Jonction Grunewald Tunnel Grouft

vehicle on fire in the right lane, tunnel closed until further notice, local drivers are advised to avoid the area #ACL_A7