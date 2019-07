Einbrecher stehlen Handys in Differdinger Post

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Dienstag in die Differdinger Postfiliale eingebrochen. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Gegen 2.40 Uhr haben die Unbekannten die Eingangstür zerstört und sich so Zutritt zum Teleshop verschafft, aus dem sie mehrere Mobiltelefone entwendeten.

Die Telekom-Verkaufsstelle der Filiale bleibt wegen des Einbruchs am Dienstag geschlossen. Die Post bittet ihre Kunden auf die Stellen in Oberkorn und Esch/Alzette oder auf die beiden weiteren Differdinger Filialen auszuweichen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer zweckdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten sich bei den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 24460-1101 zu melden.

(sw/L'essentiel)