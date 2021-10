A1 nach Unfall mit zwei Lkw gesperrt

Autofahrer auf der A1 in Richtung Hauptstadt müssen am Montagabend eine Menge Geduld mitbringen. Nach einem Unfall zwischen zwei Lkw in Höhe Mertert ist die wichtige Verkehrsachse zwischen Trier und Luxemburg-Stadt gesperrt, wie der ACL mitteilt.

Aktuell laufen die Bergungsarbeiten, ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren.

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne Richtung Croix de Gasperich in Höhe Mertert

Unfall mit 2 LKW, gesperrt, Bergungsarbeiten, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) October 4, 2021

(L'essentiel)