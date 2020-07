Geländewagen überschlägt sich – Vier Verletzte

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in der Rue du Lavoir in Fingig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitag mit. Der mit fünf Personen besetzte Geländewagen überschlug sich daraufhin. Der Fahrer war betrunken, wie die Polizei mitteilt.

Eine Insassin des Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer sowie die anderen drei Insassen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitten nur leichte Verletzungen.

(L'essentiel)