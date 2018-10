Acht Verhaftung bei Drogenrazzia in Esch

Die groß angelegte Drogenrazzia in Esch am Dienstag sorgte landesweit für Schlagzeilen. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mitteilt, konnte bei der Aktion insgesamt acht mutmaßliche Drogenhändler das Handwerk gelegt werden. Gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Festgenommenen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft in Schrassig.

Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass es derzeit keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass es es ein Zusammenhang zu konkurrierenden Drogenbanden besteht, deren Fälle kürzlich vor dem Gerichtshof in Luxemburg untersucht wurden.

Die Polizei war am Dienstag mit 130 Beamten und einem Hubschrauber an der Avenue de la Gare im Einsatz. Die Razzia ging über mehrere Stunden und zog zahlreiche Schaulustige an.

(L'essentiel)