Langer Stau nach Massencrash auf der A4

Auf der A4 in Fahrtrichtung Esch/Alzette war am Dienstag im Feierabendverkehr Stillstand angesagt. Gegen 16 Uhr ereignete sich auf Höhe des Verteilers Lankelz ein Unfall, in den vier Fahrzeuge involviert waren. Sie blockierten den Standstreifen und die rechte Fahrspur.

A13, A4 Croisement Merl direction Rond-Point Raemerich entre Lallange et Échangeur Lankëlz

accident avec 4 véhicules sur la voie de décélération, praticable avec prudence, bouchon — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) December 10, 2019

A13 Autoroute de la Sarre/Collectrice du Sud, Frontière Allemagne direction Pétange entre Ehlerange et Differdange

conduire lentement, accident avec plusieurs véhicules, bande d'arrêt d'urgence bloquée, voie de droite barrée, danger, bouchon #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) December 10, 2019

(L'essentiel)