Zu viel getrunken und futsch ist der Lappen

Aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise wurde eine Polizeistreife am Donnerstag gegen Mitternacht auf einen Autofahrer aufmerksam. Er ignorierte in der Rue de la Gare am Ulflinger Bahnhof die Haltezeichen der Beamten, setzte seine Fahrt fort und stellte sein Fahrzeug schließlich am Bahnhofsparkplatz ab.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte und die technische Kontrolle seines Autos abgelaufen war. Das Fahrzeug wurde stillgelegt, dem Fahrer der Führerschein entzogen.

Etwa 30 Minuten später steuerte ein weiterer betrunkener Fahrer sein Auto in Schlangenlinien über den hauptstädtischen Boulevard Roosevelt. Die Polizei stoppte ihn in der Avenue de la Liberté. Nach dem positiven Alkoholtest wurde auch seine Fahrerlaubnis eingezogen.

(sw/L'essentiel)