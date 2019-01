Polizei sucht Zeugen der Todesfahrt in Wiltz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale sucht nach Zeugen des Familiendramas in Wiltz vom 2. Januar. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Aufnahmen mit dem Handy gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeinotruf 113 oder bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 4997-6111 zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler eine Frau, die hinter dem Wagen des Täters, einem blauen Citroën C4, vorbeiging als dieser in der Straße gewendet wurde.

Am vergangenen Mittwoch war ein Mann in der Rue Grande-Duchesse Charlotte mit seinem Auto in eine Personengruppe gefahren. Dabei tötete er sein eigenes Kind und verletzte vier weitere Personen.

(sw/L'essentiel)