Polizei nimmt betrunkenen Autofahrer fest

Die Police Grand-Ducale hat am frühen Donnerstagabend einen Autofahrer festgenommen, der bereits mehrmals wegen Fahrens unter Alkohol aufgefallen war. Er wird am Freitag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte der Mann in Rodingen in der Route de Longwy gegen 19 Uhr ein geparktes Auto gerammt. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Fahrer unter zu hohem Alkoholeinfluss stand. Der Unfallfahrer verweigerte jedoch den Alkoholtest. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an.

Nach Polizeiangaben war dies nicht der einzige Fall von Alkohol am Steuer. In einem Fall in Bartringen kontrollierten die Beamten gegen 3.30 Uhr morgens einen Autofahrer, der an einer Kreuzung in der Route d'Arlon eine Vollbremsung tätigte, obwohl die Verkehrsampel auf Grün geschaltet war.

In einem von drei weiteren Fällen der vergangenen Nacht, stand ein Fahrer um 2 Uhr morgens mit seinem Wagen offenbar mitten auf einem Kreisverkehr auf der N2 in Sandweiler. Auch hier mussten die Beamten feststellen, dass derselbe unter zu hohem Alkoholeinfluss stand.

(L'essentiel)