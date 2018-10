Frau auf Heimweg in Ettelbrück überfallen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr wurde eine Frau auf ihrem Heimweg an der Place de la Libération in Ettelbrück von einem Mann überfallen.

Dabei entriss er ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Grand-Rue. Weil sich die Frau noch zu wehren versuchte und dabei zu Boden fiel, fügte sie sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Trotz Fahndung konnte der Angreifer nicht angetroffen werden.

Die Polizei sucht mit folgender Beschreibung nach dem Verdächtigen: Mann von kleiner Statur, zirka 70 Kilogramm schwer, bekleidet mit einem Mantel in Militäroptik und einer Kapuze. Hinweise an die Polizei.

(L'essentiel)